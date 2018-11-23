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رقص ولعب وحب.. بـ150 دولارا عِش تجربة الزواج الهندي..صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد علي
عادة ما تعتبر حفلات الزفاف أحداثًا شخصية مخصصة للعائلة والأصدقاء والأقارب، ولكن بعض الأزواج في الهند يكونون أكثر سعادة بحضور غرباء من جميع أنحاء العالم لحفلات زفافهم التقليدية، ولكن ذلك مقابل رسوم مالية، وفق ما قال موقع أوديتي سنترال الأمريكي.

ويبدو أن دفع مئات الدولارات لحضور حفل زفاف اثنين من الغرباء في بلد أجنبي أمرًا غريبًا بالنسبة للبعض، لكن وفقًا لشركة "انضم لزفافي" Join My Wedding ، وهي شركة متخصصة في سياحة الزفاف، فالأمر مختلف.

ويعد هذا نمطًا غريبًا في السياحة بتحويل الزفاف إلى موسم للسياحة بحضور الأجانب.

وتقول الشركة مدافعة عن الأمر:"إن الدافع لعملهم ثقافي بالأساس لأجل ترويج السياحة، وإضافة فكرة جديدة للسياح الباحثين عن تجربة جديدة ".

ويحصل العملاء على الملابس الهندية التقليدية، ويأكلون الطعام الغريب ويحضرون عادات الزفاف الجميلة، لذا فهم يستمتعون بأجواء فريدة من نوعها.

أما بالنسبة للأزواج الذين يتزوجون، فإنهم يتشاركون أسعد يوم في حياتهم ، ليس فقط مع العائلة والأصدقاء ، ولكن "مع العالم" ، وتحقيق بعض المال الإضافي في هذه العملية.

وأضافت الشركة: "إذا فكرت في الأمر، فليس هناك شيء ثقافي أكثر من حفل زفاف لأن لديك كل عنصر ثقافي موجود، السكان المحليون ، الطعام المحلي ، الزي ، الموسيقى ، كل عنصر ثقافي موجود".

يتعين على السياح المهتمين بحضور حفل زفاف هندي تقليدي من خلال JMW دفع رسم قدره 150 دولارًا ليوم واحد ، أو 250 دولارًا لمدة يومين ، والتي تغطي حضور حفل الزفاف بالإضافة إلى الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى وجود شخص مخصص للترحيب بالسياح و شرح كل العادات التقليدية، والانتقال إلى الزفاف والإقامة وتأجير الأزياء التقليدية.

وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن سياحة الزفاف في الهند تجارة متنامية، وأن الطلب بين السياح في جميع أنحاء العالم مرتفع.

وأضافت صحيفة "إنديا تايمز" أن سائحا وزوجته حضرا حفل زفاف هنديا منذ عامين، ومنذ ذلك الحين ساعدا عشرات المسافرين - حوالي 100 على الأقل - على حضور أكثر من 25 زفافًا في الهند".
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