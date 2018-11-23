شاهد.. لحظة وصول جثمان الصيدلي المصري من السعودية إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي المصري الراحل، الدكتور أحمد طه حسن محمود المنخلي، الذي قتل في مدينة جازان السعودية، وذلك بعد إسدال الستار على قضيته، وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة به.



ووصل جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، على متن طائرة الخطوط السعودية رقم 303 القادمة من مدينة جدة، حيث كان أفراد أسرته في استقباله.



وكانت القنصلية المصرية العامة بجدة، قد أكدت أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذويه، ووجهت الشكر للجانب السعودي والمجموعة التي كان يعمل بها على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.



ونشرت جريدة "عكاظ" السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن الصيدلي المصرى، الذي تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.



وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أشارت وفقا لشهود عيان، إلى أن المتهم يعانى من اعتلالات نفسية.