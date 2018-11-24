قرية الروضة تستعيد الحياة.. وزراء ومحافظون يسلمون الأهالي منازل جديدة .. وضع حجر أساس مركز الشباب.. ومشروعات خدمية وصغيرة هدية الدولة للأهالي.. فيديو وصور

وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد القرية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين

وضع حجر الأساس لمركز شباب القرية بتكلفة 7.5 مليون جنيه

تسليم أبناء القرية المنازل التي تم إنشاؤها وتطويرها

مطالب بإقامة مصنع للملح لتوفير 500 فرصة عمل



والمحافظ :

تغيير شبكة الكهرباء وإحلال وتجديد المياه

رفع كفاءة 5 مدارس وإنشاء مجمع أزهري متكامل ومركز شباب



حل ربيع قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، وذلك في الذكرى الاولى للحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدها الذي وقع قبل عام ، حيث استقبلت القرية ضيوفها من الوزراء والقيادات وكبار المسئولين اليوم الجمعة.



ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد القرية ، كما وجه ، تحية خالصة للقوات المسلحة المصرية والشرطة ورجالهما الأبطال.



وقال وزير الأوقاف على هامش زيارته للقرية : " يشرفني أن أوجه تحية خاصة لأبطالنا العظماء من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جميعا، الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا.



قام محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة بوضع حجر الأساس بمركز شباب الروضة بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بحضور نائب وزير الرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ شمال سيناء السابق اللواء عبد الفتاح حرحور، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونواب شمال سيناء ورجال أعمال وعدد من رجال المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وإيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.



وقال بيتا، إن القوات المسلحة تكفلت بملعبين لكرة القدم بمدرسة الروضة وأن وزارة الرياضة سوف تعمل على بناء مركز الشباب والملعب الخماسي والملعب الكبير بوسط القرية وإجراء حركة تعمير على جميع مراكز الشباب بتلك المناطق.



كما استعرض محافظ شمال سيناء أعمال تطوير قرية الروضة بشمال سيناء وتسليم البيوت من قبل المؤسسات الخيرية المانحة.



وتم تسليم المستفيدين من أبناء القرية شهادات أحقيتهم في المنازل التي تم إنشاؤها وتطويرها, وتم تسليم شهادة إعمار منزل بقرية الروضة بالمحافظة، لأسرة الشهيد توفيق محمد حسن, والتى تسلمتها زوجته.



وقام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسليم شهادة رفع كفاءة منزل بقرية الروضة بشمال سيناء لأحد أسر الشهداء.



كما قام الدكتور سعيد عامر، ممثل الأزهر بتسليم شهادة إعمار منزل لأحد أسر الشهداء، وتم تسليم شهادة توسعات بمدارس آل جرير والروضة، وسلم اللواء مصطفى العجوز رئيس جهاز التعمير، شهادة إعادة إعمار 4 منازل لأبناء القرية.



كما تم تكريم السيدة فاطمة الملقبة بـ"أم الشهداء"، وسلم الدكتور حبشى النادى رئيس جامعة العريش شهادة بمنحة دراسية مجانية لأحد طلاب القرية، وأعلن رئيس جمعية الأورمان، تخصيص منحة زواج لبنات الشهداء وقت عقد القران للفتيات وتم تسليم شهادة لزوجة شهيد.



وطالب نصار سليم، أحد أبناء قرية الروضة، بتوفير مزرعة مواشٍ، خاصة وأن أبناء القرية يتقنون العمل في هذه الحرفة، بالإضافة إلى إقامة مصنع للملح، حيث كانت المحافظة تنتج نحو 3 ملايين طن سنويا من أجود أنواع الملح، مؤكدا أن إقامة هذا المصنع يوفر 500 فرصة عمل لشباب وأبناء القرية.



وأضاف أن الظروف الحالية فرضت عدة مطالب لأهالي قرية الروضة، لا نريد إلا ما هو متاح تحقيقه منها، لافتا أن هذا لا يعني أن ما تم تقديمه وتحقيقه غير كاف،ـ محددا هذه الطلبات في سرعة إنجاز ما تبقى من المنازل، وإيجاد فرص عمل ووظائف لشباب القرية.



واستعدت محافظة شمال سيناء لإحياء ذكرى حادث الروضة الأليم الذي وقع العام الماضي 2017 بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات التطوير للمنازل القرية وتوابعها وكذلك مشروعات التنمية الاقتصادية, وتغيير شبكات البنية الأساسية للقرية الأم خاصة وان هناك تكاتفا من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بالمنطقة تقديرا للاسر على صبرها وايمانها بقضاء الله.



قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم الانتهاء من 50% من أعمال تطوير ورفع كفاءة منازل قرية الروضة مركز بئر العبد واضاف ان جهاز تعمير سيناء انتهي من رفع كفاءة 129 منزلا ومديرية الأوقاف 175 منزلا , والازهر الشريف 15 منزلا، مؤسسة الأورمان 54 منزلا، 20 منزلا عن طريق مؤسسة مصر الخير مصر الخير , حيث سيتم الانتهاء من باقي أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاء خلال العام القادم 2019 م.



واضاف اللواء محافظ شمال سيناء انه تم تغيير شبكة الكهرباء, انه تم تغيير الأسلاك الهوائية بالقرية الي كابلات أرضية , كما تم إحلال وتجديد شبكة المياه بطول 14 كيلو داخل القرية والمتبقي تركيب الخزانات وسواء المزرعة السمكية او الصوب الزراعية , كما سيتم تسليم 16 خلية نحل علي 4 اسر , و 15 بطارية أرانب سلالات متميزة , وقال انه تم رفع كفاءة 5 مدارس مؤسسة مصر الخير والقوات المسلحة تم تطوير جناحين كاملين ونجيلة صناعي في مدرستين , كما سيتم إنشاء مجمع أزهري متكامل بالقرية وسيتم وضع حجر الأساس لمركز شباب الروضة.



وقال إنه تم الانتهاء من إجراءات الأعمال الثبوتية والتي تتيح صرف المستحقات او التقديم للجهات المعنية ,وذلك باستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي حيث انتهى المجلس القومي من استخراج 600 بطاقة.



يتم البدء في الصرف الصحي بعد انتهاء أعمال الشبكات الرئيسية للبنية الأساسية , وفي مجال التنمية الاقتصادية تم تسليم مزرعة سمكية علي مساحة 10 أحواض , والمخطط تغيير مكانها لتكون بجوار مصدر مياه آبار , وسيتم حفر بئر لصالح المشروعات الإنتاجية.



وأشاد المحافظ بسيدات الروضة حيث تم تنفيذ دورة تدريبية عن طريق مؤسسة مصر الخير وتم توفير القماش والخيوط حيث يتم استخراج منتجات بيئية .ولفت الي ان المنتجات البيئية يتم تسويقها في الخارج لجودتها وأصالتها.