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ثقافة

إنقاذ مقصورة الزورق المقدس بالأقصر من دم الوطاويط ومخلفات الطيور.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:33 م
إنقاذ مقصورة الزورق
إنقاذ مقصورة الزورق المقدس في معبد الأقصر من دم الوطاويط
الأقصر:علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدي البلد أعمال الترميم في مقصورة الزورق المقدس للملك امنحتب الثالث، في معبد الأقصر، أثناء جولة وزير الآثار الدكتور خالد العناني في المعبد اليوم الجمعة.

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن أبناء الوزارة والعاملين نجحوا في ترميم المقصورة التي تضررت من مخلفات الطيور والأتربة والسناج الذي تكون عليها.

من جانبه قال محمد حسين مدير عام الترميم بالمكان إنهم مستمرون في أعمال الترميم، حيث كانت المقصورة تعاني من أعشاش الطيور وبقايا دم الوطاويط.

وأشار إلى أنه كانت هناك طبقة سناج متكونة علي ألوان المقصورة وهذا خطر جدا، ونحن مستمرون في العمل لحماية المقصورة من هذه المخاطر.

وأضاف: "قمنا بأعمال التوثيق قبل الترميم ورصد عوامل التلف، كما قمنا بالتنظيف الميكانيكي وأزلنا ترميمات سابقة وجدناها بالأسمنت والطوب الأحمر".
إنقاذ مقصورة الزورق المقدس بالأقصر من دم الوطاويط ومخلفات الطيور.. صور
إنقاذ مقصورة الزورق المقدس بالأقصر من دم الوطاويط ومخلفات الطيور.. صور
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