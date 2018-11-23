محمود الشحات: تلاوتي لـ آل عمران أدخلت أجانب في الإسلام.. فيديو

روى القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، بدايته مع رحلة تلاوة القرآن الكريم، قائلا: "بدأت رحلتي مع القرآن منذ الصغر، ووالدي له الفضل في دخولي في مجال قراءة القرآن وتلاوته".



وقال الشحات في حواره في برنامج "مصر في أسبوع" المذاع على قناة " تن"، أن تلاوة القرآن الكريم يتم تعلمها من خلال التعرف على ضوابط القراءة الصحيحة وليس تعلم الموسيقى.



وتابع: "عندما كنت متواجدا في جنوب أفريقيا عام 2009، أسلم فردان ودخلا في الدين الإسلامي بعد تلاوتي لسورة آل عمران من القرآن، وصادفني نفس الأمر عندما كنت متواجدا في فرنسا وإنجلترا".



وأكمل:" أنا من مؤيدي الإحتفاظ بقدسية القرآن، وأحب أوصل رسالة بأهمية قراءة القرآن الكريم وحفظه وإتباع نصوصه من خلال تلاوتي له".