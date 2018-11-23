بسبب اتهامات التلاعب.. سيناريوهات الجبلاية للخروج من ورطة رحيل أجيرى عن المنتخب

يواجه مسئولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، احتمالات الدخول في ورطة حقيقية خلال شهر يناير المقبل في حالة صدور حكم من جانب أعلى جهة قضائية فى إسبانيا ضد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى قضية التلاعب بالمباريات خلال لقاء فريقه ليفانتي وريال سرقسطة فى الدوري الإسباني عام 2011.



وفى حال إدانة أجيرى فى القضية من جانب القضاء الإسباني سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 4 سنوات، فضلا عن تغريمه ماليا إلى جانب إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروى فترة لا تقل عن 6 سنوات، فأنه يتعين على مسئولى الجبلاية إقالة المدرب المكسيكى من قيادة الفراعنة الكبار قبل 4 شهور من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



وتحسبا لصدور حكم قضائي بات ضد أجيرى وتفادي الوقوع فى إشكالية تحاصر الفراعنة الكبار بخلو منصب المدير الفنى قبل مواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا "الكان" فى الكاميرون 2019، ويعقبها المشاركة فى نهائيات البطولة الإفريقية المقرر إقامتها فى شهر يونيو من صيف العام المقبل، تم وضع العديد من السيناريوهات للخروج من أزمة الرحيل الإجباري المحتمل للمدرب المكسيكى.



ويتمثل أول السيناريوهات فى الإبقاء على المدرب المكسيكى لقيادة الفراعنة الكبار وانتظار منحه فرصة استنفاذ السبل القانونية أمام الهيئات الرياضية والقضائية فى إسبانيا وسويسرا.



إلا أن ذلك الخيار يعتبر الأصعب على أبوريدة ورجاله فى ظل الاتهامات المنتظر أن تلاحقه حول التمسك بوجود المدرب المكسيكى، رغم وقوعه فى إشكالية قانونية صعبة إلى جانب الانتقادات بعدم الإطاحة بأجيرى حفاظا على اسم وسمعة منتخب مصر الوطنى فى المحافل الدولية.



ويذهب البعض إلى المطالبة بتكرار سيناريو الاتحاد الياباني لكرة القدم عندما أقدم على الإطاحة بخافيير أجيرى من تدريب منتخب الساموراي عند بدء أزمة اتهامات التلاعب فى الدورى الإسبانى التى تلاحقه.



فى حين شمل ثانى السيناريوهات الاستعانة بصديق أجيرى الإسبانى ميشيل سلجادو نجم فريق ريال مدريد السابق والذى يشغل فى الوقت الراهن مساعد المدير الفنى من أجل تولى القيادة الفنية فى حالة صدور حكم قضائى ضد المدرب المكسيكى.



وفي هذه الحالة سوف يتولى سلجادو المهمة وقيادة الفراعنة الكبار أمام النيجر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية، والإبقاء على الجهاز المعاون المكون من جوزيه أنخيل تيتو مساعد مدير فني وهاني رمزي مساعد مدير فني وبول لورينت سولا مدرب اللياقة البدنية وخافيير جوري لويس محلل أداء وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى.



ووضع مسئولو الجبلاية سيناريو فرضية الاستعانة بنجم ريال مدريد السابق لقيادة الفراعنة الكبار أمام النيجر وفى حال نجاحه فى المهمة يتم إسناده القيادة الفنية فى نهائيات كان الكاميرون باعتباره قريبا من لاعبى المنتخب الأول.



فيما وضع مسئولو الجبلاية فى ثالث السيناريوهات المدرب الوطنى خيارا أخيرا فى حال رحيل أجيرى الإجباري، والاستعانة بأحد المدربين المصريين الذين يتمتعون بسيرة ذاتية جيدة، ويأتى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى الصورة باعتباره من أقوى المرشحين وسبق له تجربة تولى الفراعنة الكبار والعمل أيضا مساعدا للمعلم حسن شحاتة فى حصد 3 ألقاب إفريقية.



ولفت شوقى غريب الأنظار منذ توليه مهمة تدريب أوليمبي الفراعنة، نظرا لقدرته فى فترة زمنية بسيطة على تكوين نواة لمنتخب أوليمبي قوى نجح فى اختبارات المباريات الودية أمام مدارس كروية إفريقية وآسيوية مثل السعودية والإمارات وتونس والمغرب.