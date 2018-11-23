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أخبار العالم

لافروف: فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا أهم من موعد تشكيلها

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:36 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.

وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما اليوم الجمعة، إن "فعّالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع مهل زمنية غير واقعية لتشكيلها".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وحول التوافق مع إيران على السياسة في سوريا، قال لافروف: "لا أعتقد أنّه يوجد دولتين في العالم تتوافقان على كل شيء. لكننا نتفق على استقرار سوريا".
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