الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة وبرق ورعد وعواصف ترابية بأنحاء متفرقة ..تراكم المياه بالشوارع وخلوها من المارة .. والأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

أمطار غزيرة تضرب عددا من محافظات الجمهورية

ارتباك الحركة المرورية بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية

تكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعه



تعرضت عدة محافظات، اليوم الجمعة ، لحالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة ما أثر على حركة سير السيارات وخلت الشوارع من المارة.. وقامت الأجهزة الأمنية برفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أى حوادث.



ففي محافظة المنوفية، تعرضت معظم قري ومدن المحافظة لسقوط أمطار متوسطة ما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين المختلفة وخلت الشوارع من المارة.



ومن جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة الدكتور أيمن مختار، في تصريح له - أنه تم رفع حالة الطوارئ تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء سعيد عباس بجميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة للتعامل مع سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر الديوان العام للمحافظة بشبين الكوم متصلة بغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة الطقس والتعامل مع أية مشكلات تنتج عن سقوطها .



وقال السكرتير العام للمحافظة إنه تم التشديد على رؤساء المراكز بتكليف المعدات وسيارات شفط المياه وتنظيف مخرات السيول لإستيعاب مياه الأمطار فضلا عن توفير كافة أدوية الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل مع أية حالات مرضية بسبب الطقس السئ.



وفي محافظة السويس، تعرضت منطقة العين السخنة لأمطار رعدية شديدة أثرت علي حركة سير السيارات علي الطريق الرئيسي (السويس – العين السخنه – البحر الاحمر).



وقال المحافظ اللواء عبد المجيد صقر إنه تم رفع حالة الطوارئ في أجهزة المحافظة التنفيذية للتدخل السريع في حالة تسبب الأمطار في حوادث مرورية أو غير ذلك.



وأضاف أنه طلب من رؤساء الأحياء تجهيز سيارات شفط وكسح المياه للتعامل السريع خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار علي باقي مناطق محافظة السويس، مشيرا إلى أنه تم تعزيز التواجد المروري على الطرق الرئيسية بالمحافظة وتحذير قادة السيارات من السير بسرعات عالية بسبب شدة الأمطار.



وفي محافظة الغربية، شهدت معظم أنحاء المحافظة حالة من عدم استقرار الطقس وسقوط الأمطار اليوم، وتراكمت المياه فى الشوارع.



وأصدر المحافظ اللواء هشام السعيد تعليماته إلى رؤساء المدن والأحياء لرفع حالة الطوارىء، وضرورة تكثيف تواجد سيارات الاسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع اى حوادث.



وفي محافظة الوادى الجديد، شهدت اليوم الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا ًبعواصف ترابية على مستوى مراكز المحافظة.



ورفعت المحافظة حالة الطوارئ للقصوى في ظل إنخفاض درجات الحرارة والعواصف؛ تحسبا ًلسقوط أمطار أو سيول وذلك على مستوى مراكز المحافظة وبالأخص مركزى الداخلة والفرافرة والقرى والتوابع المتباعدة حيث تواصل غرف العمليات الفرعية المتابعة المستمرة، ورفع درجة الإستعداد والطوارئ القصوى وذلك تحسبا لسقوط أمطار أو حدوث كوارث جراء العواصف الترابية.



ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية كافة الاستعدادات وذلك تحسبا لوقوع حوادث بالطرق أو سقوط منازل قديمة أو اشجار نخيل نتيجة العواصف الترابية، بجانب الإستعداد التام فى اقسام الاستقبال والطوارئ من بداية فترة الشتاء تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.