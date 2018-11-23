كارتيرون يجمع متعلقاته من غرفة ملابس الأهلي

جمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متعلقاته، من غرفة ملابس القلعة الحمراء، مساء اليوم.



وأرسل "كارتيرون" سائقه الخاص إلى غرفة ملابس فريق الكرة لجمع متعلقاته؛ بعد أن أصدر مجلس إدارة النادي قرارا، مساء أمس، بإقالته، وذلك على خليفة خسارة لقبين متتاليين "دورى أبطال أفريقيا" و"كأس زايد للأندية أبطال العرب".