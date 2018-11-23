ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كارتيرون يجمع متعلقاته من غرفة ملابس الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
جمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متعلقاته، من غرفة ملابس القلعة الحمراء، مساء اليوم.

وأرسل "كارتيرون" سائقه الخاص إلى غرفة ملابس فريق الكرة لجمع متعلقاته؛ بعد أن أصدر مجلس إدارة النادي قرارا، مساء أمس، بإقالته، وذلك على خليفة خسارة لقبين متتاليين "دورى أبطال أفريقيا" و"كأس زايد للأندية أبطال العرب".
loading...

ترشيحاتنا

محمود الشحات: تلاوتي لـ آل عمران أدخلت أجانب في الإسلام.. فيديو

بالأرقام.. شناوي الأهلي ليس حارس مصر الأول..فيديو

نائب وزير التعليم: مستمرون في محاربة الفساد.. ولن ننساق وراء الابتزازات

رئيس الترسانة لـ صدى البلد: مديونيات وأزمات الشواكيش.. وشبيه تريكة.. فيديو

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

استعدادات بمطار القاهرة لوصول جثمان الصيدلي المصري من السعودية

مجدي عبد الغني: لا نملك النصيحة لمحمود الخطيب

كارتيرون يجمع متعلقاته من غرفة ملابس الأهلي

الأرصاد تحذر المواطنين: الأمطار الغزيرة ستصل إلى حد السيول

بعد زيارة السيسي.. مصادر تعلن عن موعد عبور أول سيارة أنفاق قناة السويس

شاهد.. لحظة وصول مدرب الأهلي المقال إلى القاهرة

تفاصيل جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

فيديو

محمود الشحات: تلاوتي لـ آل عمران أدخلت أجانب في الإسلام.. فيديو
الأوقاف: تسليم 135 منزلا بعد إعادة البناء في قرية الروضة.. فيديو
وصلة مزاح بين محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول.. فيديو
لحظة تفجير مدخنة عملاقة بـ 278 عبوة ناسفة.. فيديو
بهاء أبو شقة: المفصولون من الحزب اعتدوا على قيادات الوفد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟