فيسبوك يعيد شابا لأسرته بعد غياب 16 عاما.. فيديو



وأوضحت أن : «وحيد كان في الإسماعيلية، أخذنا عربية وسافرنا الإسماعيلية».



وأشار "صبري"، الأخ الأصغر لوحيد"،: «وحيد مشي يوم 12/4/2004، الضهر، وقال أنا ماشي كدا وإحنا كنا متعودين إنه يطلع ويرجع تاني، فضل 10 أيام مرجعش فيهم، روحنا المركز عملنا بلاغ، ودورنا عليه ونشرنا صورته بس مكنش فيه فايده»، وأضاف: «في 2011 قالوا إعمله شهادة وفاة بس أنا ما رضيتش، وفضلت أدور عليه لحد النهارده».

أذاعت فضائية "أم بي سي مصر"، تقريرا لقصة مؤثرة لشاب يدعى "وحيد"، وهو أبكم عاد لأسرته بعد غياب 16 عاما، وذلك بعد نشر صورته علي "فيس بوك".وقالت "صباح"، أخت الشاب وحيد: «جالي شاب الساعة 7 قالي إحنا لقينا أخوكي تعالى خذيه، قولتله أخويا مين، قالي وحيد، قلتله وحيد مين بعد 16 سنة».