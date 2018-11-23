فتحي يغيب عن مواجهة المقاولون.. ومحاولات طبية لتجهيز محمد هاني

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهودًا مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة لتجهيز الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني لخوض مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل.



ويعاني الفريق الأحمر من عدم وجود ظهير أيمن في ظل إصابة الثلاثي فتحي وهاني وباسم علي.



ويبدأ أحمد فتحي تدريبات الجري الخفيف غدًا فيما يدخل محمد هاني في التدريبات الجماعية خلال الساعات القليلة المقبلة.