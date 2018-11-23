وزير الأوقاف: مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت

أبدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سعادته بما رآه اليوم فى سيناء، والذي يمثل ملحمة وطنية عظيمة قامت بجهد شعبي وحكومي، وذلك خلال زيارته لشمال سيناء بمناسبة ذكرى عام على حادث الروضة الإرهابي، مؤكدا أن المشهد في قرية الروضة كان وطنيا ممتلئا بتلاحم الأداء الحكومي مع الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للجهود المقدمة من وزارة الإسكان، والاستثمار والتضامن الاجتماعي، حيث قاموا بتوفير التمويل لتطوير 270 مسجدا.



أوضح جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنه تم اليوم تسليم 135 مسجدا بالتلاحم بين كل القوي المدينة، مضيفا أن العمل مستمر على رفع مستوى الوعي لدى أهالي سيناء من خلال أفتتاح مجموعة من المدارس القرآنية والدينية، حيث تقوم مجموعة من الشيوخ على تحفيظ 580 طفلا القرآن وعلوم الدين، مؤكدا أن مستوى التنمية في سيناء واعد وبناء.



وتابع، قال وزير الأوقاف إنه يجب التسليم بالنص القرآنى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مفهوم التجديد الدينى واضح ولا مساس بالثوابت.