المركزي: تراجع السندات الدولية للبنوك لـ49.02 مليار دولار بنهاية العام الماضي

انخفض حجم طروحات سندات الخزانة الدولارية الصادرة لصالح البنوك التجارية في مقدمتها بنكا مصر والأهلي الحكوميين خلال العام المالي الماضي بقيمة 49.02 مليار دولار مقارنة بـ49.6 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق له بتراجع بلغ 580 مليون دولار.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن إجمالي السندات الدولية المطروحة في الخارج خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018 بلغت 36.34 مليار دولار مقارنة بـ18.31 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.



وأشار التقرير إلى أن حجم السندات الدولارية المطروحة خلال العام المالي الماضي بلغت 33.6 مليار دولار مقارنة بـ18.31 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.



ووصلت قيمة طرح السندات باليورو لنحو 2.8 مليار يورو خلال العام المالي الماضي.