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الأوقاف: تسليم 135 منزلا بعد إعادة البناء في قرية الروضة.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:11 م
قرية الروضة
قرية الروضة
هاني حسين
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرية الروضة بشمال سيناء تشهد حالة بناء وإعمار، موضحا أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ألقى خطبة الجمعه من منبر مسجد الروضة ظهر اليوم.

وأضاف " طايع " في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، قائلا:" خطبة الجمعة أكدت للعالم أجمع أن مصر استعادت الأمن والأمان، فيد تبني وتعمر واليد الأخرى تحارب الإرهاب و تقتلعه من جذوره".

وتابع:" إعادة بناء 270 منزلا، وتم تسليم 135 منزل منهم اليوم في قرية الروضة، حيث تسهم وزارة الأوقاف بأموال الوقف في مجالات عدة ومنها صندوق البحث العلمي بـ 50 مليون جنيه، ومبادرة سكن كريم التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي بـ 100 مليون جنيه".
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