العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

بعد مرور عامين من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتخصيص أرض العاصمة الإدارية، تحول الحلم إلى حقيقة لتتجه أنظار العالم والاستثمارات إلى المشروع الضخم الأول من نوعه فى العالم والتى تغير خريطة الاستثمارات فى المنطقة.



وتعتبر العاصمة الإدارية التى تبلغ مساحتها 170 ألف فدان مشروعا قوميا بالأساس، تتنوع عوائده الاقتصادية من توسيع الحيز العمراني وتوفير فرص عمل للشباب وتشييد بنية أساسية جاذبة للاستثمار وتوفير أسلوب حياة أفضل لنمو ثقافى وسكانى عصرى يراعى البعد البيئى يواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية مثل الجامعات ومدن التكنولوجيا ومدينة المعرفة كما تضم أكبر مسجد وكنيسة.

