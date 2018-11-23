هييرو: من الصعب تعويض كريستيانو رونالدو

أبدى فرناندو هييرو، مدرب منتخب إسبانيا السابق، رأيه في إقالة جولين لوبيتيجي، من تدريب ريال مدريد، بالإضافة إلى رحيل كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق إلى يوفنتوس.



وقال هييرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لوبيتيجي كان يحتاج لمزيد من الوقت على رأس القيادة الفنية للميرنجي، لأنه كان مديرا فنيا جيدا.



وتابع: "من الصعب الحديث عن زميل في مهنة التدريب، لقد عملت معه لفترة طويلة، وربما مثل أي مدرب يكون في حاجة للوقت والثقة، لم يكن من السهل قيادة ريال مدريد بعد الفوز بـ 3 ألقاب متتالية لدوري الأبطال، ولكنه مدرب رائع وليس لدي شك في ذلك".



وعن رحيل كريستيانو، أكمل نجم ريال مدريد الأسبق: "من الصعب اللعب بدون لاعب وشخص رائع مثل رونالدو، فهو يتمتع بمستوى رائع، ويسجل من 40 إلى 50 هدفا بالموسم ومن الصعب تعويضه".



وأضاف: "لقد عملت معه، وأعلم أنه صاحب مستوى استثنائي، وبعد مرور الوقت من الطبيعي أن نفتقده، لديه عقلية الفوز كما ينقلها إلى زملائه، لذا فإن تأقلمه السريع في الدوري الإيطالي لم يفاجئني".



وبسؤاله عن تألق الإسباني فابيان رويز، في الكالتشيو مع نابولي، قال: "دائما كنا نسأل عن إمكانية تأقلم اللاعبين الإسبان مع الكرة الإيطالية، ولكن فابيان قدم مستوى رائع مع بيتيس الموسم الماضي، وأعتقد أن نابولي استثمر فيه بشكل جيد، فلديه الكثير للحاضر والمستقبل".