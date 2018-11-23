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الأرصاد تحذر المواطنين: الأمطار الغزيرة ستصل إلى حد السيول

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار، بدأت منذ أمس ومستمرة للغد.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن البلاد ستتعرض لأمطار تصل إلى حد السيول، وخاصة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل حوالي 5 درجات، محذرًا الصيادين من النزول إلى عرض البحر اليوم وغدا، منوهًا بأن حالة الطقس السيئ ستنتهي يوم الاثنين.

https://www.youtube.com/watch?v=zFx-pm7gbzA
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