بعد إصابة مي الغيطي به.. تعرف على أسباب وأنواع أورام الثدي الحميدة



بالنسبة لبعض النساء، يمكن للتغيرات في الهرمونات خلال دورات الطمث الشهرية العادية أن تحدث تغيرات في الثدي، وتعرف هذه التغيرات الثديية الليفية، وعادةً ما تحصل النساء المصابات بالثدي اللمفي الليفي على كتل في كلا الثديين يزداد حجمها قبل أن تحدث على دورة الطمث، بالإضافة إلى إفرازات الحلمة.



وتعد الكتل هي قنوات الحليب والأنسجة من حولهم التي نمت وحصلت على نطاق أوسع لتشكيل الخراجات، و الخراجات تجد استجابة سريعة لهرمونات موعد اقتراب الدورة الشهرية، وقد تكون الكتل صلبة أو مطاطية ويمكن أن تشعر بأنها كتلة واحدة (كبيرة أو صغيرة).



وهذه التغييرات غالبًا ما تكون ملحوظة خلال الأربعينيات، حيث ان هم السبب الأكثر شيوعًا لحدوث سرطان الثدي الحميد عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 50 عامًا، و تقل احتمالية حصول النساء بعد سن اليأس على هذه الأنواع من تغيرات الثدي، هذا لأنهم ليس لديهم تغييرات شهرية في الهرمونات.



2- الخراجات بسيطة:



وتعرف بالكيسات البسيطة هي الأكياس المملوءة بالسوائل والتي تحدث عادة في كلا الثديين، ويمكن أن يكون هناك واحد أو أكثر من هذه الأكياس، يمكن أن تختلف في الحجم، وغالبًا ما يتغيران مع دورتك الشهرية.



3- الأورام الليفية:



هذه هي الأورام الحميدة الأكثر شيوعا، فهي عبارة عن كتل صلبة مستديرة تتحرك بحرية، وعادة تكون غير مؤلمة تحدث الأورام الليفية عندما يشكل جسمك غددًا إضافية لصنع الحليب، وتحصل النساء بين 20 و30 في معظم الأحيان، هم أيضا أكثر شيوعا في النساء الأمريكيات من أصل أفريقي.



4- الورم الحليمي:



وهي عبارة عن نتوءات صغيرة تشبه بطانة القناة الثديية بالقرب من الحلمة، وعادة ما تؤثر على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 50 عامًا ويمكن أن تسبب نزيفًا من الحلمة.



5- نخر الدهون المؤلم:



ويحدث هذا عندما يكون هناك إصابة في الثدي، ويتسبب في تكوين الدهون ككتل مستديرة وثابتة وغير مؤلمة.

بعد أن أعلنت الفنانة مي الغيطي عن إصابتها بسرطان الثدي والخضوع إلى عملية استئصال ورم، تعمدت ارتداء فستان V، كي تظهر الندوب على أثر العملية التي أجرتها.وفي هذا التقرير سنذكر لكم معلومات قد لا تعرفونها عن سرطان الثدي، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي:إذا لاحظت أي تغيرات في الثدي، يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور للتحقق من ذلك، ولكن لا داعي للذعر، حيث أن معظم كتل الثدي تكون حميدة، مما يعني أنها ليست سرطانية، وعادةً ما تحتوي كتل الثدي الحميدة على حواف ناعمة ويمكن تحريكها قليلًا عند الضغط عليها، وغالبا ما توجد في كلا الثديين.وهناك العديد من الأسباب الشائعة، بما في ذلك التغيرات الطبيعية في أنسجة الثدي، أو إصابة الثدي أو تناول الأدوية التي قد تسبب الكتل أو ألم الثدي، إذ أن هناك تغيرات تحدث في نسيج الثدي خلال حياة المرأة بأكملها، وبالاخص تكون حساسة تجاه تغيير مستويات هرمون خلال فترة الطمث.1- تغييرات فيبروكسيك: