ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الحبيب الجفري: قراءة سورة الكهف تحميك من 4 فتن دنيوية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه ورد في سورة الكهف أربعة أنواع من الفتن، التي يمكن للإنسان أن يقع فيها في الدنيا.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفتن المذكورة في سورة الكهف، أولها فتنة الدين، وتعبر عنها قصة أهل الكهف، وثانيها فتنة المال وتتمثل في قصة صاحب الجنتين، وثالثها فتنة العلم وجاءت في قصة النبي موسى –عليه السلام- مع سيدنا الخضر.

وأضاف أن الفتنة الرابعة الواردة بسورة الكهف، هي فتنة الملك ، وعبرت عنها قصة ذو القرنين، مشيرًا إلى أن هذه الفتن الأربع تكون مجتمعة في شخص الدجال، لذا فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال.
loading...

ترشيحاتنا

وزير المالية يصدر قرارا بتعيين سيدتين من شباب الوزارة لمنصب معاونا الوزير

الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو

دراسة: انخفاض متوسط العمر في المجتمعات الأكثر فقرا ببريطانيا

نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول

الحبيب الجفري: قراءة سورة الكهف تحميك من 4 فتن دنيوية

أم تغسل ابنها 23 مرة بالشامبو والمسحوق بسبب الفازلين

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي مع ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

مواجهة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على لقب كأس ليبرتادوريس

انهيار منزلين في واقعتين منفصلتين دون إصابات في سوهاج

سفير مصر في بلغاريا: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وصوفيا

مصرع شخص مجهول الهوية سقط من قطار ركاب بسوهاج

محمد خاشقجي يكشف تفاصيل لقائه المفاجئ بالأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو
الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو
المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟