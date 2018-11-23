الهنود يدللون حيواناتهم.. أول مستشفى لرعاية الأفيال في العالم..صور

كشفت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، عن افتتاح أول مستشفى فريد من نوعه في العالم يتم فيه تذليل كل الصعوبات لواحد من أكثر الحيوانات المشهورة في الهند، والتي يحبها الأطفال والكبار على حدٍ سواء.



وقالت الصحيفة إنه تم افتتاح اول مستشفى لرعاية الفيلة في قرية شورموا.



وذكرت إن المستشفى تم تزويده بخدمات وأجهزة لاسلكية ورقمية للتصوير بالأشعة المختلفة، وتقديم أفضل سبل العلاج للأفيال.



ويهدف المشروع أيضًا إلى جذب السياح لمشاهدة كيف يدلل الهنود أفيالهم.