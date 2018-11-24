اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يحرص على الدعاء بتسع كلمات بعد كل صلاة.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كان يحرص على الاستغفار عقب كل صلاة، ويردد تسع كلمات هي: « اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».



