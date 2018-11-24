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ديني

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:11 ص
عملين بعد الصلاة
عملين بعد الصلاة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يحرص على الدعاء بتسع كلمات بعد كل صلاة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كان يحرص على الاستغفار عقب كل صلاة، ويردد تسع كلمات هي: « اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».
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