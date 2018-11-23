وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها تعطل مسيرة الوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا هم لها سوى تشويه وتعطيل مسيرة الوطن.



أضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكتائب التشويهية لجماعة الإخوان الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وصمودا وإصرارا وإيمانا بمسيرة التجديد.



وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، أن أي عمل تقوم جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الالكترونية لتشويهه؛ فهي خدمة للدين والوطن، لأنهم لا يريدون دينا صحيحا أو وطنا صالحا.