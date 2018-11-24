صحة القليوبية تنظم قافلة طبية اليوم في كفر طحلة ببنها

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية ستوجه قافلة طبية، اليوم السبت إلى قرية كفر طحلة بمركز بنها تضم تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية".



واشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، بإجمالى 6 قوافل طبية شاملة.



وأكد وكيل صحة القليوبية تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.

