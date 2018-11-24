مثقفون على جبهة تجديد الخطاب الديني: وزارة الثقافة مقصرة في مواجهة التطرف.. والتجديد قضية المجتمع كله.. والأزهر مسؤول

حسين حمودة:

تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على المثقفين ولا الوزارة

شاكر عبد الحميد:

على الثقافة اكتشاف المبدعين لتجديد الخطاب الديني

السماح عبد الله:

وزارة الثقافة مقصرة فى مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى

جابر عصفور: