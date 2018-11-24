مثقفون على جبهة تجديد الخطاب الديني: وزارة الثقافة مقصرة في مواجهة التطرف.. والتجديد قضية المجتمع كله.. والأزهر مسؤول

حسين حمودة:
تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على المثقفين ولا الوزارة
شاكر عبد الحميد:
شاكر عبد الحميد:
على الثقافة اكتشاف المبدعين لتجديد الخطاب الديني
السماح عبد الله:
السماح عبد الله:
وزارة الثقافة مقصرة فى مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى
جابر عصفور:
جابر عصفور:
تجديد الخطاب الديني قضية وزارة الثقافة
تعتبر قضية تجديد الخطاب الديني، من أهم شواغل الدولة المصرية في المرحلة الحالية باعتبارها أحد أهم الملفات المطروحة في إطار جهود الدولة لمحاربة التطرف والإرهاب من خلال الفكر، ولعل هذه القضية ليست قضية رجال الدين وحدهم إلا أنها قضية المجتمع ككل والمثقفين بشكل خاص باعتبارهم أصحاب الفكر والرؤى التي من شأنها أن تساعد في التصدي لهذه القضية.
ومن جانبه قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن قضية تجديد الخطاب الديني هي قضية وزارة الثقافة والمثقفين بالأساس، والوزارة تحاول أن تقوم بدور بقدر الإمكان لتحقيق تقدم فى هذا الأمر، لمواجهة الفكر الظلامي.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تجديد الخطاب الديني قضية المجتمع كله، وعلى رأسه التعليم بشقية المدنى والأزهرى، وهى مسئولية كل من يستطيع أن يقدم أفكارا بشأنها سواء من مثقفين أو رجال دين وغيرهم.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون قضية تجديد الخطاب الدينى على رأس اولويات مؤسسة الأزهر خلال المرحلة المقبلة.
فيما قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن المقصود بتجديد الخطاب الديني ليس كلاما في الدين، وإنما هو الكلام والممارسة، لأن الممارسة تربط الدين بجوانب سلبية مثل "القمع والتشدد والمنع، وإقصاء الآخر"، مؤكدًا أن الخطاب الموجود سلبي.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة، أننا نريد تجديد الممارسات بداية من الأزهر حتى المدارس، وكذلك البرامج الدينية، والإفتاء، ومنع كل من هب ودب بالخروج للإفتاء في القنوات، وإقتصار الموضوع على المؤسسة الرسمية للدولة فقط.
وأشار إلى أن تجديد الخطاب يحتاج إلى دخول الجميع فيه ومشاركة كل من يستطيع أن يقدم إسهاما جيدًا، موضحًا أننا غارقون في التكرار.
وطالب وزارة الثقافة بتقديم أفكار جديدة للدولة تكون مفيدة في هذا الشأن، من خلال البحث عن الإبداع واكتشاف المبدعين ودعمهم للقضاء على التطرف والإرهاب.
وعلى جانب اخر قال الشاعر الكبير السماح عبد الله إن المثقفين يقومون بدورهم طوال الوقت على مر التاريخ فيما يخص مسألة تجديد الخطاب الدينى وكانوا على مر العصور فى مقدمة الصفوف وأكبر دليل على ذلك تعرضهم للإرهاب والتنكيل بل والتصفية من قبل جماعات الظلام .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشكلة الرئيسية فى قضية تجديد الخطاب الدينى ليست فى المثقفين وإنما فى رجال الدين أنفسهم الذين يحتاجون ان يتفهموا ان هناك ضرورة لتجديد الخطاب الدينى بما يتماشى مع روح العصر.
وأشار الشاعر الكبير إلى ان وزارة الثقافة يجب ان يكون لها دور اكبر من خلال مؤسساتها الثقافية فى مواجهة الظلام والافكار المتطرفة والمغلوطة وتجديد الخطاب الدينى ، وهو الدور الذى انشئت من اجله الوزارة إلا أن وجود قصور فى اداء مؤسسات الوزارة يحول دون قيامها بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن.
واقترح ان تشكل وزيرة الثقافة اللجنة الوطنية لتجديد الخطاب الدينى على الفور لتقديم الرؤى والمقترحات لكيفية مواجهة الافكار الظلامية وعلاج القصور فى ادوار مؤسسات الوزارة فى هذا الاتجاه.
واوضح الشاعر الكبير ان التعليم فى مصر وخاصة المناهج الازهرية احد المتهمين الرئيسيين فى نشر أفكار العنف وعدم تقبل الآخر ، والمناهج تحتاج أن تنقى تماما من كل ما يدعو للعنف او عدم تقبل الآخر بما يلائم روح العصر ومتطلبات المرحلة.
فيما قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، إن تجديد الخطاب الديني أصبح يمثل ضرورة أساسية يجب القيام بها من أجل مواجهة مشكلات كثيرة تتصل بمقاومة الإرهاب، وأيضًا بربط حياتنا المعاصرة بالمجتمع الإنساني كله، بالإضافة إلى الوصول لمستوى من القيم التي ينادي بها التدين السليم، وتحقق قيم التسامح والمحبة والحوار وقبول الآخر إلخ.
وأضاف حمودة" في تصريحات خاصة، أن هناك خطوات مهمة يجب أن نقتعها أو نجتازها للوصول الى تجديد هذا الخطاب الديني، منها المراجعة الدقيقة والحاسمة لمقررات التعليم الديني، والمقررات المتعلقة بتراثنا القديم كله، والتخلص في هذه المقررات من كل ما يتنافى مع الدين السمح ومع العقل السليم.
وأوضح أن هناك دورا كبيرا يمكن أن يقوم المثقفون في هذا كله من خلال تقديم تصوراتهم وحوارارتهم واجتهاداتهم ولا يقتصر الأمر على المثقفين ولا على وزارة الثقافة فقط، وإنما يجب أن تتضافر جهود الجهاد المتعددة ومنها وزارة التعليم، والإعلام، والأوقاف، وكل من يستطيع أن يقدم مساهمة من أجل القيام بهذه المهمة الكبيرة.
تعتبر قضية تجديد الخطاب الديني، من أهم شواغل الدولة المصرية في المرحلة الحالية باعتبارها أحد أهم الملفات المطروحة في إطار جهود الدولة لمحاربة التطرف والإرهاب من خلال الفكر، ولعل هذه القضية ليست قضية رجال الدين وحدهم إلا أنها قضية المجتمع ككل والمثقفين بشكل خاص باعتبارهم أصحاب الفكر والرؤى التي من شأنها أن تساعد في التصدي لهذه القضية.
ومن جانبه قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن قضية تجديد الخطاب الديني هي قضية وزارة الثقافة والمثقفين بالأساس، والوزارة تحاول أن تقوم بدور بقدر الإمكان لتحقيق تقدم فى هذا الأمر، لمواجهة الفكر الظلامي.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تجديد الخطاب الديني قضية المجتمع كله، وعلى رأسه التعليم بشقية المدنى والأزهرى، وهى مسئولية كل من يستطيع أن يقدم أفكارا بشأنها سواء من مثقفين أو رجال دين وغيرهم.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون قضية تجديد الخطاب الدينى على رأس اولويات مؤسسة الأزهر خلال المرحلة المقبلة.
فيما قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن المقصود بتجديد الخطاب الديني ليس كلاما في الدين، وإنما هو الكلام والممارسة، لأن الممارسة تربط الدين بجوانب سلبية مثل "القمع والتشدد والمنع، وإقصاء الآخر"، مؤكدًا أن الخطاب الموجود سلبي.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة، أننا نريد تجديد الممارسات بداية من الأزهر حتى المدارس، وكذلك البرامج الدينية، والإفتاء، ومنع كل من هب ودب بالخروج للإفتاء في القنوات، وإقتصار الموضوع على المؤسسة الرسمية للدولة فقط.
وأشار إلى أن تجديد الخطاب يحتاج إلى دخول الجميع فيه ومشاركة كل من يستطيع أن يقدم إسهاما جيدًا، موضحًا أننا غارقون في التكرار.
وطالب وزارة الثقافة بتقديم أفكار جديدة للدولة تكون مفيدة في هذا الشأن، من خلال البحث عن الإبداع واكتشاف المبدعين ودعمهم للقضاء على التطرف والإرهاب.
وعلى جانب اخر قال الشاعر الكبير السماح عبد الله إن المثقفين يقومون بدورهم طوال الوقت على مر التاريخ فيما يخص مسألة تجديد الخطاب الدينى وكانوا على مر العصور فى مقدمة الصفوف وأكبر دليل على ذلك تعرضهم للإرهاب والتنكيل بل والتصفية من قبل جماعات الظلام .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشكلة الرئيسية فى قضية تجديد الخطاب الدينى ليست فى المثقفين وإنما فى رجال الدين أنفسهم الذين يحتاجون ان يتفهموا ان هناك ضرورة لتجديد الخطاب الدينى بما يتماشى مع روح العصر.
وأشار الشاعر الكبير إلى ان وزارة الثقافة يجب ان يكون لها دور اكبر من خلال مؤسساتها الثقافية فى مواجهة الظلام والافكار المتطرفة والمغلوطة وتجديد الخطاب الدينى ، وهو الدور الذى انشئت من اجله الوزارة إلا أن وجود قصور فى اداء مؤسسات الوزارة يحول دون قيامها بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن.
واقترح ان تشكل وزيرة الثقافة اللجنة الوطنية لتجديد الخطاب الدينى على الفور لتقديم الرؤى والمقترحات لكيفية مواجهة الافكار الظلامية وعلاج القصور فى ادوار مؤسسات الوزارة فى هذا الاتجاه.
واوضح الشاعر الكبير ان التعليم فى مصر وخاصة المناهج الازهرية احد المتهمين الرئيسيين فى نشر أفكار العنف وعدم تقبل الآخر ، والمناهج تحتاج أن تنقى تماما من كل ما يدعو للعنف او عدم تقبل الآخر بما يلائم روح العصر ومتطلبات المرحلة.
فيما قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، إن تجديد الخطاب الديني أصبح يمثل ضرورة أساسية يجب القيام بها من أجل مواجهة مشكلات كثيرة تتصل بمقاومة الإرهاب، وأيضًا بربط حياتنا المعاصرة بالمجتمع الإنساني كله، بالإضافة إلى الوصول لمستوى من القيم التي ينادي بها التدين السليم، وتحقق قيم التسامح والمحبة والحوار وقبول الآخر إلخ.
وأضاف حمودة" في تصريحات خاصة، أن هناك خطوات مهمة يجب أن نقتعها أو نجتازها للوصول الى تجديد هذا الخطاب الديني، منها المراجعة الدقيقة والحاسمة لمقررات التعليم الديني، والمقررات المتعلقة بتراثنا القديم كله، والتخلص في هذه المقررات من كل ما يتنافى مع الدين السمح ومع العقل السليم.
وأوضح أن هناك دورا كبيرا يمكن أن يقوم المثقفون في هذا كله من خلال تقديم تصوراتهم وحوارارتهم واجتهاداتهم ولا يقتصر الأمر على المثقفين ولا على وزارة الثقافة فقط، وإنما يجب أن تتضافر جهود الجهاد المتعددة ومنها وزارة التعليم، والإعلام، والأوقاف، وكل من يستطيع أن يقدم مساهمة من أجل القيام بهذه المهمة الكبيرة.