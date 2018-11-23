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رياضة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للشامتين في الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:40 م
محمد بدران
وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لعدد من مشجعي نادي الزمالك الشامتين في خروجه من البطولة العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الحلفاوي: "للأصدقاء الزملكاوية.. الحقيقة أنكم لا تجيدون اختيار مناسبة المكايدة والتحفيل.. فالأهلي خرج من البطولة العربية بلا هزيمة، بل بتعادلين مع الوصل".

وأضاف الحلفاوي: "أما عن خروجه من نهائي أفريقيا.. فأنا لو مكانكم أتكسف أجيب سيرة أفريقيا أصلا. عارفين ليه طبعًا، استنوا الدوري. فيه فرصة معقولة".

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر خرج من البطولة العربية وقبلها دورى أبطال أفريقيا في أقل من أسبوع واحد.
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للشامتين في الأهلي
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