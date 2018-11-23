علي جمعة يكشف عن 6 إخوة لرسول الله من الرضاعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان له ستة إخوة من الرضاعة.



وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أول إخوته –صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب، وثانيهم أبو سلمة بن عبد الأسد، حيث أرضعتهما معه –صلى الله عليه وسلم- ثويبة جارية أبى لهب بلبن ابنها مسروح بن ثويبة، وثالثهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أرضعته ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- حليمة السعدية، ورابعهم عبد الله وخامسهم آسية، والسادس حذافة وتعرف بالشيماء، والثلاثة أولاد حليمة .



وأضاف أنه قد روى أن خيلا له –صلى الله عليه وسلم- أغارت على هوازن فأخذوها فى جملة السبى ، فقالت : أنا أخت صاحبكم . فلما قدموا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قالت له : يا محمد أنا أختك . فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام : إن أحببت فأقيمى عندى مكرمة محببة ،وإن أحببت أن ترجعى إلى قومك وصلتك . قالت : بل أرجع إلى قومى ،فأسلمت وأعطاها –صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أعبد وجارية .

