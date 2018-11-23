ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يكشف عن 6 إخوة لرسول الله من الرضاعة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:06 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان له ستة إخوة من الرضاعة.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أول إخوته –صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب، وثانيهم أبو سلمة بن عبد الأسد، حيث أرضعتهما معه –صلى الله عليه وسلم- ثويبة جارية أبى لهب بلبن ابنها مسروح بن ثويبة، وثالثهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أرضعته ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- حليمة السعدية، ورابعهم عبد الله وخامسهم آسية، والسادس حذافة وتعرف بالشيماء، والثلاثة أولاد حليمة .

وأضاف أنه قد روى أن خيلا له –صلى الله عليه وسلم- أغارت على هوازن فأخذوها فى جملة السبى ، فقالت : أنا أخت صاحبكم . فلما قدموا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قالت له : يا محمد أنا أختك . فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام : إن أحببت فأقيمى عندى مكرمة محببة ،وإن أحببت أن ترجعى إلى قومك وصلتك . قالت : بل أرجع إلى قومى ،فأسلمت وأعطاها –صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أعبد وجارية .
loading...

ترشيحاتنا

حزن وبكاء أسرة الصيدلي المصري أثناء استقبال جثمانه في مطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو وصور

شاهد.. أم مرعوبة تلقي بطفلتها من الطابق الثالث

تفاصيل جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..صور

تعرف على أسباب إجبار قطر على تقاسم استضافة مونديال 2022.. فيديو

فيسبوك يعيد شابا لأسرته بعد غياب 16 عاما.. فيديو

يورجن كلوب عن تصريحات أجيرى بشأن محمد صلاح: أحاول أن أكون محترما

كثافات مرورية بالدائري بسبب مياه الأمطار

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد زيارة السيسي.. مصادر تعلن عن موعد عبور أول سيارة أنفاق قناة السويس

تصدع برج سكني 13 طابقا بمنطقة فيصل وإخلاء العقارات المجاورة.. صور

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

فيديو

عكاشة: أشرف عبد الباقي وطني.. وطلع لنا فنانين زي أبو شعر منكوش
توفيق عكاشة: شوارع مصر فوضوية والمواطن السبب.. فيديو
بهاء الدين أبو شقة يكشف أسباب التحقيق مع السيد البدوي
توفيق عكاشة: أعاني من حياة الدرديري لهذا السبب.. فيديو
توفيق عكاشة: بناء الوطن مسؤولية شعب بأكمله وليس رئيسا فقط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟