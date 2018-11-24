صحة الشرقية : حملات مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية

أكد الدكتور "هشام مسعود"وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم شن عدد من الحملات علي الصيدليات ومخازن الأدوية من أجل التأكد من حصولها علي التراخيص ‏اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها، والاستجابة لشكاوي المواطنين من رصد المخالفات وذلك لضبط سوق الأدوية والحفاظ علي صحة ‏وسلامة المواطنين.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم شن حملة تفتيشية ورقابية علي الصيدليات بنطاق مركز صان الحجر بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية وهيئة الرقابة التموينية أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بصيدلية وتشميع صيدليتين غير مرخصتين وضبط وتحريز ١٧٠٠ قرص دوائي كما تم ضبط و تحريز ٢٥٠٠ "عبوة / زجاجه / فيال / ادويه متنوعه بالإضافة إلي ضبط و تحريز ١٢٠٠ قطعة مستلزمات طبية منها أدويه خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي ومحظور تداولها بالصيدليات، وأدويه جدول ثاني سموم بدون فواتير وأدويه غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان دخلت البلاد بطرق غير شرعي ، وأدوية محفوظة في غير شروط التخزين المناسبة له ، وأدوية منتهية الصلاحية معدو للبيع.



