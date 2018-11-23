أمسية شعرية لشعراء الفصحى بثقافة قويسنا

نظم اليوم بيت ثقافة منوف، مناقشة كتاب بعنوان "رياض الأطفال" تناول الحديث عن تعريف رياض الأطفال وهي المؤسسات التعليمية التي تخص الأطفال في المرحلة التي تسبق دخولهم المدرسة وأهم أهداف رياض الأطفال أن يتعلم الأطفال اللعب والتواصل والتفاعل مع الآخرين وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمدرسة.



كما عقد نادي أدب بيت ثقافة قويسنا أمسية شعرية لشعر الفصحى، تناولت بعض القصائد المتميزة بحضور عدد من أعضاء نادى أدب قويسنا.