وزير الآثار في جولة مكوكية بالأقصر.. يشهد إسدال الستار عن تمثال رمسيس الثانى.. ويتفقد أعمال تطوير معبد الإيبت.. ويؤكد: تكثيف العمل بعدة مواقع لكشف النقاب عن الجديد

وزير الآثار خلال زيارته للأقصر :

افتتاح معبد الإيبت 18 أبريل المقبل

الأقصر ضمن أهم المدن السياحية حول العالم

فتح مناطق أثرية جديدة للزيارة لإثراء حركة السياحة

ويلتقط سيلفي مع تلاميذ المدارس في معابد الكرنك



د. مصطفي وزيري :

تطوير معبد الايبيت استعدادا لافتتاحه للزيارة لأول مرة

ترميم و تركيب ٣ رؤوس لتماثيل الملك رمسيس



أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الجمعة؛ جولة تفقدية بمحافظة الأقصر ، شملت معبد الكرنك كما تفقد أعمال مشروع ترميم وتطوير معبد الإيبت الواقع على المحور الجنوبي من معبد آمون رع بالكرنك.



رافقه خلال الجولة د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار وأحمد عبيد ومصطفى الصغير مدير معبد الكرنك بالأقصر وعدد من قيادات الوزارة بالأقصر.



وأوضح الدكتور وزيري أن معبد الايبيت يشهد الآن أعمال تطوير وترميم استعدادا لافتتاحه للزيارة لأول مرة، حيث تضمنت الأعمال ترميم وتنظيف الحوائط وتثبيت الألوان وإزالة السناج وعمل أرضيات جديدة لتمهيد طريق الزيارة وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان.



كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية في فناء الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر حيث تم ترميم ورفع وإعادة تركيب ولأول مره منذ اكتشافهم ٣ رؤوس لتماثيل الملك رمسيس والتي يصل وزن كل واحد منها إلى ٢٥٠ كيلو والتي من المرجح أنها تهشمت عمدا وسقطت منذ عهد الملك قمبيز أو بعد ذلك.



ويذكر أن معبد الإيبت يقع على المحور الجنوبى من معبد أمون - رع بالكرنك ، وإلى الغرب من معبد خنسو.



وقال الصغير إنه طبقًا للمعتقدات الطيبية المرتبطة بالمعبودة إيبت فن هذا المكان المقام به المعبد هو المكان الذى ااستراحت به المعبودة إيبت قبل أن تُعطى الحياة والولادة لأبنها أوزوريس.



أما عن المعبودة الايبت فهي أُنثى فرس النهر الحميدة والتي تعد بمثابة المعبودة المُغذية والواقية حيث ذُكر بنصوص الأهرام أن الملك رضع من ثدييها لدرجة أنه " لم يعطش ولم يجوع إلى الأبد" ، وأُطلق عليها بتلك البرديات التى تعود إلى عصور متأخرة بأنها "سيدة الحماية السحرية".



وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة الأقصر رواجا سياحيا كبيرا خلال الموسم السياحي الشتوي، كثفت وزارة الآثار من عملها في عدة مواقع ومعابد أثرية لتكشف النقاب عن اكتشافات جديدة وأعمال ترميم وفتح مناطق جديدة للزيارة لإثراء الموسم السياحي.



ويقول الدكتور خالد العناني وزير الاثار إن الأقصر تتمتع بحالة فريدة ضمن أهم المدن السياحية حول العالم، فهي منبع تاريخ عريق وحضارة عظيمة قدمت كثيرا للبشرية على مر التاريخ، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية تزخر بالكثير من الإنجازات التي خدمت البشرية، لذا كان من الطبيعي أن تحظى باهتمام العالم أجمع، موضحا أن الجامعات العالمية تدرس علم المصريات ضمن مناهجها.



وقال العناني: " أعرف كثيرا من علماء الاثار حول العالم، كلما سألتهم سؤال عن بداية علاقتهم بعلم الآثار كان من البديهي أن يكون ردهم.. منذ الطفولة"، مشيرا إلى أن المدارس تدرس علم المصريات ضمن مناهجها في المراحل الابتدائية من التعليم.



وأضاف : إن الأقصر تحظى باهتمام خاص من السياح لما تضمه من مواقه أثرية فريدة، في مقابر وادي الملوك والملكات ومعابد الكرنك والأقصر وآثار البر الغربي، كما أن وزارة الاثار تكشف النقاب كل يوم عن الكثير من أسرار الأجداد، مشيرا إلى أن وزارة الاثار تعلن عن كثير من الاكتشافات الأثرية كما يجري ترميم عدة مواقع جديدة وفتح مناطق جديدة للزيارة لإثراء حركة السياحة.



وأكد وزير الاثار أن البعثات العاملة في الأقصر تكثف عملها خلال الموسم الجاري، كما بدأت أول بعثة صينية أثرية في مصر، والتي ستبدأ أعمالها بعد غد الأحد فى معبد مونتو شمال الكرنك.



وقال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك أن البعثة ستقوم بأعمال الحفائر العلمية وترميم وتوثيق المعبد، خاصة أن الصينيين يتمتعون بخبرات واسعة في الحفائر الأثرية.



كما أعلن وزير الآثار، عن افتتاح معبد الإيبت ضمن أحد معابد الكرنك فى 18 أبريل من العام المقبل الموافق اليوم العالمى للثراث كان ذلك خلال تفقده لمعابد الكرنك اليوم الجمعة وبرفقة المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للاثار.



وقال الوزير إن البعثة القائمة على المشروع بعثة مصرية خالصة بدأت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي والمعبد يعود لعصر الملك بطليموس الثانى وهو معبد يونانى روماني، مشيرا الى انه جارى تطوير ارضيات معبد الكرنك وعمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ووضع لوحات إرشادية برمز الإعاقة في اتجاه الممرات المخصصة.



ومن المقرر أن يعلن الوزير غدا عن كشف أثري جديد بغرب الأقصر بحضور عدد من السفراء الأجانب ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم.



كما أسدل العناني، الستار عن تمثالي رمسيس الثاني في الصالة الأولي بمعبد الأقصر، والتي تخص الملك رمسيس الثاني.



كما تفقد صالة مقصورة الزورق المقدس للملك أمنحتب الثالث، والتي بدأ العمل في ترميمها أوائل العام الماضي، وإزالة الأتربة، ومخلفات الطيور والخفافيش فيها.



واستقبلت منطقة معابد الكرنك الأثرية اليوم الجمعة عددا كبيرا من الأطفال وتلاميذ المدارس خاصة الابتدائية،وذلك لزيارة المنطقة والتعرف عليها.



وتزامن ذلك مع وجود د.خالد العناني وزير الآثار بالمنطقة،ضمن جولة يقوم بها في الأقصر،استعدادا للإعلان عن كشف أثري جديد غدا السبت.



وحرص العناني علي الترحيب بالتلاميذ،ودعاهم إلي التعرف علي آثار بلادهم،مؤكدا أنها عظيمة وتستحق أن نحافظ عليها.



وحرص العناني علي التقاط صور تذكارية وسيلفي مع الأطفال والتلاميذ،مؤكدا لهم أنهم مرحب بهم في جميع المواقع والمتاحف الأثرية.

