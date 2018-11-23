نقل جثمان الصيدلي المصري إلى مسجد أبو المكارم لصلاة الجنازة..صور

نُقل جثمان الصيدلي المصري، الدكتور أحمد طه حسن محمود المناخلي، المقتول في مدينة جازان السعودية، من مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعد وصوله على متن طائرة الخطوط السعودية رقم 303 القادمة من مدينة جدة، إلى مسجد أبو المكارم في صلاح سالم؛ لأداء صلاة الجنازة عليه، تمهيدا لدفنه بمقابر الغفير في الدرب الأحمر.



واستقبل جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، في المطار، كل من الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، وعدد من زملاء المهنة، وعدد كبير من أفراد أسرته.



وسبق أن أكدت القنصلية المصرية العامة بجدة، أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل إلى ذويه، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.



ونشرت جريدة "عكاظ" السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن الصيدلي المصرى، الذي تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سددها له المتهم، منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.



وسهلت وجود الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أشارت وفقا لشهود عيان، إلى أن المتهم يعانى من اعتلالات نفسية.