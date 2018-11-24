ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ملتقى للتوظيف لطلاب وخريجي آثار القاهرة برعاية الخشت

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن تنظيم ملتقى للتوظيف لطلاب و خريجى الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقال طارق محمد مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الكلية تقيم هذا الملتقى لمساعدة طلابها وخريجيها للحصول على فرص عمل تليق بهم.

وأضاف طارق بأن الملتقى يقام يوم الخميس الموافق التاسع و العشرون من نوفمبر الجارى فى تمام التاسعة صباحًا داخل قاعة المؤتمرات بالكلية.
loading...

ترشيحاتنا

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

شاب يطعن زوجته في بني سويف لمطالبتها بزيادة المصروفات اليومية

التعليم: جدول امتحانات أولى ثانوي المتداول عبر فيسبوك مزور

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو

سامح النعماني يكشف مفاجأة جديدة عن الشهيد الراحل

دراسة: مستحضرات الباراسيتامول تؤثر على الحوامل والرضع.. فيديو

كارتيرون يجمع متعلقاته من غرفة ملابس الأهلي

حفل إسرائيلي في تركيا يحدث ضجة على مواقع التواصل

حزب نداء تونس يتهم رئيس الحكومة بمحاولة الانقلاب على السبسي

أقوى ضربة للمافيا الإيطالية في 30 سنة.. حدث تاريخي هز روما

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟