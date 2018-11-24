ملتقى للتوظيف لطلاب وخريجي آثار القاهرة برعاية الخشت

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن تنظيم ملتقى للتوظيف لطلاب و خريجى الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



وقال طارق محمد مدير العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الكلية تقيم هذا الملتقى لمساعدة طلابها وخريجيها للحصول على فرص عمل تليق بهم.



وأضاف طارق بأن الملتقى يقام يوم الخميس الموافق التاسع و العشرون من نوفمبر الجارى فى تمام التاسعة صباحًا داخل قاعة المؤتمرات بالكلية.