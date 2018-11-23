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جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:05 م
جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقًا لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيدًا لافتتاحها طبقًا للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة.

كما شملت جولة الرئيس تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعدادًا للبدء في تشغيلها الفعلي.

واشار أن الرئيس أشاد خلال جولته بحجم الإنجاز الإنشائي الذي تم بمعدل زمني قياسي في مختلف المشروعات الجديدة، وكذلك بالمجهود الضخم المبذول من قبل شركات المقاولات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة لتصبح تلك المشروعات إضافة جديدة لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليًا علي نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم في جذب الاستثمارات.

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