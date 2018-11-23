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حوادث

سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة مصانع دمياط الجديدة.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:10 م
زينب الزغبي - محمد صبري
نجح رجال أمن دمياط في القبض علي تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وشوادر الأخشاب، تم تحرير محضر للمتهمين والعرض علي النيابة للتحقيق.

وتعددت البلاغات أمام اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط عن سرقة العديد من مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة وبلاغات أخرى من كل من مصطفى مصطفى على الدعدع صاحب مخزن أخشاب ومحمد ناجى مسعد قنديل ومحمد محمد السيد حويلة، ومحمد عبد الوهاب عبد الكريم ندا عن سرقة كميات كبيرة من الأخشاب من ألواح الكونتر بالإضافة الى سرقة كميات كبيرة من الصاروخ الكهربائى والشنيور وعدد كبير من توصيلات وكابلات الكهربائى ومولد كهربائى وكمية كبيرة من ألواح الاستانلستيل تزن 3 طن ولأن المسروقات قد تعدت مبلغ المليون جنيه.

وزادت أعداد البلاغات فقد تم تشكيل فريق بحث قادها العميد محمد فتحى رئيس المباحث الجنائية بدمياط بالاشتراك مع فرع الأمن العام بدمياط وضباط ادارة البحث الجنائى وضباط قسم مباحث شرطة دمياط الجديدة.

ودلت التحريات على أن وراء تلك السرقات سيدة تدعى جهاد .ص.ا 50 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية والسابق اتهمها فى 5 قضايا مابين سرقة مسكن وآداب عامة ومعها فى التشكيل محمد .ص.م 35 سنة عاطل ومقيم بمركز كفر البطيخ بدمياط والسابق اتهامه فى 12 قضية مابين سرقة بالإكراه ومخدرات وسرقة وسائل نقل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية 312 لسنة 2017 جنايات قسم جمصة والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة سرقة بالإكراه، والسيد .ع.ع، 34 سنة عاطل من شربين دقهلية والمسجل جنائيا تحت رقم 3210 فئة ج فى مجال سرقات عامة بمركز شربين دقهلية، ووسام .ا.ا ، 21 سنة عاطل ومقيم بمركز كفر سعد دمياط، وابراهيم .ع.ا ،37 سنة عاطل ومقيم بمركز نبروه دقهلية والسابق اتهامه فى 8 قضايا مابين خيانة أمانة وسرقة متنوعة، ومحمد .ع.ح ،37 سنة مقيم بدائرة قسم أول المنصورة حيث تتزعم الأولى التشكيل ويقوموا بارتكاب وقائع سرقات عن طريق الفسخ وسرقة محتويات بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وكذلك مخازن الأخشاب بدائرتى مركزى دمياط وكفر البطيخ مستخدمين السيارات أرقام د فب 1249 ربع نقل ود ن ب 3192.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وثلاث طلقات وبحوزة الثالث والرابع سلاح أبيض عبارة عن ساطور ومطواة وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الوقائع بإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات والسيارتين المستخدمتين فى تلك وقائع السرقات ودراجة بخارية من متحصلات البيع تم تحرير محضر وعرض المتهمين على النيابة التى تولت التحقيق.
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