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اقتصاد

الاستثمار: ارتفاع معدل تأسيس الشركات لـ19.8 ألف خلال عام

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن جملة الشركات المؤسسة خلال العام المالي الماضي بلغت 19.84 ألف شركة برأسمال مصدر بلغ 49 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.4 ألف شركة بزيادة بلغت 29.1% برأسمال قدره 29.8 مليار جنيه بنمو قدره 20.1 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" أن حجم الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018 بلغت 3478 بزيادة بلغت 61.6% عن العام المالي السابق له والذي سجل 2152 شركة شهدت توسعات خلال العام المالي قبل الماضي.

وذكر التقرير أن حجم رؤس أموال توسعات تلك الشركات نحو 50.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 48.6 مليارا خلال العام السابق له بفارق نمو قدره 1.8 مليار جنيه.
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