أسئلة لرئيس جامعة الأزهر من طلابه.. امتحانات شهرية وزي موحد وعودة اتحاد الطلاب وإلغاء الكتاب الموحد.. وتعيين أوائل الكليات.. وتطوير قسم الميكانيكا استراتيجية واضحة لتعيين العمداء

امتحانات شهرية ولا تضاف الدرجة إلى درجة المادة الأصلية لتدريب الطلاب

إلزام الطلاب بـزي معين لتوليد شعور المسؤولية والتميز والفخر

إلغاء الكتاب الموحد لأنه ظلم الطلبة والطالبات

فتح باب التعيين للمعيدين.. وأزهرة الأساتذة بعدم الاستعانة بأساتذة من الجامعات الأخرى

لا توجد ماكينات cnc فى قسم الميكانيا وهناك 15 مخرطة أغلبها معطلة

عودة اتحاد الطلبة وعمل موقع إلكتروني

تطوير مدخل الجامعه بتصميمات حديثة ومميزة

استراتيجية واضحة لتعيين العمداء والوكلاء والنواب ومنح الفرصة للكفاءات



يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حوارا مفتوحا مع الطلاب والطالبات للاستماع إلى المقترحات والأفكار التي تسهم في نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم غدا السبت ٢٤ نوفمبر بقاعة كلية التربية بنين بمدينة نصر في تمام العاشرة والنصف صباحا.



وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء يشارك فيه جميع الطلاب والطالبات من منسوبي الجامعة، كما يشارك في اللقاء أيضا نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات بالقاهرة ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم والإدارات الخدمية إضافة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.



ونشرت صفحة المركز الإعلامي للجامعة، منشورا للطلاب لطرح أسئلتهم التي يرغبون في الإجابة عليها من خلال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



ونرصد فى هذا التقرير أبرز هذه الأسئلة أو الاقتراحات أو الاستغاثات، والتي من المقرر أن يجيب عليها رئيس الجامعة في اللقاء المفتوح.



في البداية، طرح الطالب محمد رشدي، عدة طلبات، وهي: إلغاء المواد الممتدة، ووضع خطة دراسية جديدة بمواد منتهية لكل ترم منفصل عن الآخر، وأن الطالب الراسب في مادة أو اثنين يكون له الأحقية في امتحان تلك المواد كدور ثاني في الاجازه الصيفية.



كما طرح، عمل امتحانات شهرية لكل مادة ولا تضاف الدرجة إلى درجة المادة الأصلية، كنوع من تدريب الطلاب على طريقه الامتحان، والزام الطلاب بـزي معين لتوليد شعور المسؤلية والتميز والفخر، وزيادة مصاريف الطالب اذا طبقت هذه النقاط للسماح بتنفيذ المطلوب.



وقالت أميرة عبد العظيم، إن فى توحيد الكتب ظلم الطلبة والطالبات جدًا قائلة(ببساطة مش المادة العلمية اللي في دماغ الدكتور اللي بيشرح المادة بالتالي الطالب بيبقى مشتت ما بين شرح الدكتور والمحاضرات والكلام اللي مكتوب في الكتاب واللي هيأثر على النتيجة النهائية بالسلب).



وطالب أحمد عبد الفتاح، بإلغاء الكتاب الموحد في مقرر النحو بكلية اللغة العربية بالقاهرة وإعادة أحد شروح الألفية أو أي كتاب تراثي آخر؛ لسببين:



١_ ضعف مستوى الكتاب الجديد الذي حل محل (أوضح المسالك) في مادته وأمثلته وطريقة عرضه وقراءته لكلام علماء التراث.



٢_ أن طلاب الأزهر درسوا في الإعدادية شرح الأزهرية للشيخ خالد وشرح قطر الندى لابن هشام، وفي الثانوية درسوا شرح ابن عقيل على الألفية.



فينبغي أن يكون كتاب الإجازة العالية في الكليات المتخصصة مناسبا لما سبقت دراسته وفي مستواه وليس أدنى منه.



كما اقترح الطالب، لمرحلة الإجازة العالية كتاب (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي) على أن تشكل لجان علمية جادة لتحقيقه تحقيقا علميا بعيدا عن رؤساء الأقسام، وإذا كان لا بد من التخلي عن التراث النحوي فليكن البديل كتاب (الدرر السنية في قواعد العربية) للدكتورين: محمد حسين ، وعادل سرور.



وناشد محمد رمضان بضرورة فتح باب التعيين للمعيدين حتى تكون حافزا للطلبة في الاجتهاد، وأزهرية الأساتذة من خلال عدم الإستعانة باساتذة من الجاماعت الأخرى وترك أوائل كليات الأزهر.



وتابع: نريد ماكينات cnc لأن الحياة العملية تعمل بها وفى قسم الميكانيكا لا توجد هذه الماكينات في ورشة الخراطة، منوها أن هناك أكثر من 15 مخرطة وواحدة فقط هى التى تعمل منها.



وطالبت إحدى الطالبات، كما نريد عودة اتحاد الطلبة، وعمل موقع إلكتروني وإظهار النتائج علي، ومنع تولي عمداء الكليات من السيدات خاصة في كليات البنات لأنهم إداريا لا يقدروا على تسيير هذه الأعمال.



كما اشتكى أحد الموظفين، من تهالك الأجهزة في الإدارة العام للشئون القانونية وإجبار الموظفين على العمل بهذه الإمكانيات دون مطالب بالتطوير.



وقال محمد رشاد، يجب أن يتم إنشاء كبري مشاة بأسرع ما يمكن لتفادي الإصابات عند باب طب وباب رئيسي، وتطوير مدخل الجامعه بتصميمات حديثه ومميزه تليق بالجامعة الأقدم على مستوي العالم، وتطوير ملاعب الجامعة مع وضع شباك عالية محيطة بالملاعب، وإنشاء واي فاي مركزي في الجامعة لخدمة الطلاب، وتطوير كافتريات الجامعة مع وضع مراقبات لعدم استغلال الطلبة.



وتابع، شعبان أبو يوسف: ياريت يكون فيه استراتيجية واضحة لتعيين العمداء والوكلاء والنواب ومنح الفرصة للكفاءات وأصحاب الفكر المحترف الذي يخدم الجامعة والطلاب فهناك متميزون لا تتاح لهم الفرصة.