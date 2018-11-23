علاء ميهوب: اللجنة الفنية بالأهلي مستمرة.. وقرار حلها في يد مجلس الإدارة

كشف علاء ميهوب، عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، عن حقيقة قرار مجلس الإدارة بحل اللجنة وذلك عقب توديع الفريق الأول لكرة القدم البطولة العربية بعد الهزيمة من الوصل الإماراتي في دور الـ16.



وقال "ميهوب"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن اللجنة الفنية مستمرة في عملها ولا يوجد أي قرار من مجلس الإدارة بالوقت الحالي بحلها"، مؤكدا أن قرار حل اللجنة الفنية سيكون من اختصاص مجلس الإدارة فقط، وأن اللجنة لا تتبع أي تقارير تقدم من أي جهة أخرى داخل النادي.



وكانت قد كثرت أنباء كثيرة بالفترة الأخيرة عن حل اللجنة الفنية بالنادي الأهلي تزامنًا مع قرار الإدارة برحيل المدرب الفرنسي كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.