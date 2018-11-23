سقطة تاريخية لهوليود.. فيلم أمريكي يسخر من العرب وحرب مصر ضد إسرائيل



وفيلم speed kills من إخراج جون لسنهوب وجودي سكورفيلد بينما من تأليف آرثر جاي هاريس وسيناريو جون لسنهوب، ديفيد آرون كوهين، بول كاسترو.

سقطة كبيرة ارتكبتها السينما الأمريكية في حق العرب ضمن أحداث فيلم speed kills للنجم العالمي جون ترافولتا الذي طرح في دور السينما في 16 من الشهر الحالي.ولاحظ موقع "صدي البلد" أن أحداث الفيلم شملت إهانة تاريخية للعرب؛ حيث ظهر الملك حسين ملك الأردن في أحد المشاهد وهو يعاتب بطل الفيلم جون ترافولتا الذي يمتلك شركة كبيرة لصناعة مراكب السرعة المخصصة للأنشطة الرياضية بعد بيع صفقة مراكب للإسرائيليين الذين قاموا بتسليحها بطروبيدات لاستخدامها في الحرب ضد مصر بعد نكسة يونيو 1967.وخلال أحداث الفيلم، قال ملك الأردن مخاطبا ترافولتا: "لقد توقفت عن محادثتك بعد أن بعت مراكب الدانزي للإسرائيليين وحولوها لمراكب طوربيد"، وهنا رد ترافولتا علي الملك قائلا: "أي شيء لهزيمة العرب".الغريب أن الفيلم ليس فيلما تاريخيا يحكي أحداث واقعية وإنما فيلم درامي وهو ما يعني أن الأحداث التي ظهرت بالفيلم من وحي خيال المؤلف وبالتالي السخرية من العرب تمثل رأي للمؤلف كما أن التاريخ لم يسجل هذه الصفقة التي عقدها البطل مع الإسرائيليين.