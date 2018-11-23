اللواء محمود منصور: القطريون يعانون من التهجير منذ 20 عاما

قال اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، إن القطريين يعانون من الطرد والتهجير منذ أكثر من 20 عاما حين تولي نظام بن حمدين السلطة في الديوان الأميري القطري، مؤكدا أن هناك العديد من الأسرة العربية تعرضت لتجميد أموالهم ومصادرات.



وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن الأسر التي تم تهجيرها تم استبدالهم بمواطنين أفارقة وأجانب ويحصلون علي الجنسة، حيث يخرج القطر صاحب الأرض مغتربا بلا جنسية في بلاد أجنبية.



وأشار مؤسس المخابرات القطرية، إلى أن خالد الهيل أعلن عن تهديدة بالتصفية من داخل قطر، مضيفا أن هناك مسئولين أوروبيين لهم علاقة قائمة بخزينة قطر، مؤكدا أن جهاز المخابرات القطري عاجز عن خطف أو اغتيال خارج الحدود القطرية.