بثينة كشك: لقاء مفتوح مع المعلمين بكفر الشيخ أسبوعيا

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عقد لقاءً مفتوحا بالمعلمين يوم الإثنين من كل أسبوع، بمركز التطوير التكنولوجي، في تمام الساعة الخامسة مساءً.



وقالت "كشك"، إن اللقاء نوع من أنواع التواصل بينها وبين المعلمين ليكون لقاءً مفتوحًا لمناقشة قضايا التعليم والاستماع لمشاكلهم لوضع الحلول لها، إضافة لتواصلها مع العاملين في الحقل التعليمي خلال جولاتها المتعددة لمتابعة العملية التعليمية في مدارس المحافظة وإدارتها".



وأضافت: كما يهدف إلى التواصل مع ما يقوم به المعلمون من جهود كبيرة لخدمة الطلاب، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير التعليم بناء على توجيهات مع الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، ونشر ثقافة تطوير التعليم في اللقاءات المتعددة بأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء بالمحافظة.