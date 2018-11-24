ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بثينة كشك: لقاء مفتوح مع المعلمين بكفر الشيخ أسبوعيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
بثينة كشك: لقاء مفتوح
بثينة كشك: لقاء مفتوح مع المعلمين بكفر الشيخ أسبوعيا
محمود زيدان
أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عقد لقاءً مفتوحا بالمعلمين يوم الإثنين من كل أسبوع، بمركز التطوير التكنولوجي، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت "كشك"، إن اللقاء نوع من أنواع التواصل بينها وبين المعلمين ليكون لقاءً مفتوحًا لمناقشة قضايا التعليم والاستماع لمشاكلهم لوضع الحلول لها، إضافة لتواصلها مع العاملين في الحقل التعليمي خلال جولاتها المتعددة لمتابعة العملية التعليمية في مدارس المحافظة وإدارتها".

وأضافت: كما يهدف إلى التواصل مع ما يقوم به المعلمون من جهود كبيرة لخدمة الطلاب، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير التعليم بناء على توجيهات مع الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، ونشر ثقافة تطوير التعليم في اللقاءات المتعددة بأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء بالمحافظة.
loading...

ترشيحاتنا

نجل الشهيد النعماني: بابا مات بطل يدافع عن مصر

محمد بن راشد: السعودية قادرة على تحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة

سقطة تاريخية لهوليود.. فيلم أمريكي يسخر من العرب وحرب مصر ضد إسرائيل

أب مستهتر يقتل ابنه دهسا

شاب يطعن زوجته في بني سويف لمطالبتها بزيادة المصروفات اليومية

ترامب يستعد لحظر المتحولين جنسيًا من الجيش الأمريكي

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

6 معلومات عن الطريق الجديد الداعم لـ الدائري

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للشامتين في الأهلي

دراسة طبية تحذر: الكافيين يهدد صحة الجنين.. فيديو

رئيس الترسانة لـ صدى البلد: مديونيات وأزمات الشواكيش.. وشبيه تريكة.. فيديو

أسرة الصيدلي المصري بالسعودية تصل المطار لاستقبال جثمانه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟