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محمد موسى عن كلمة أبو العينين أمام منتدى الاستثمار العالمي: واجهة مشرفة لمصر

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:48 م
محمد أبوالعينين
محمد أبوالعينين رجل الأعمال
عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي محمد موسى، بكلمة محمد أبو العينين رجل الأعمال، أمام منتدى الاستثمار العالمي في جنيف، مؤكدًا أنه "واجهة مشرفة لمصر".

وأضاف خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، أن أبو العينين يشارك في مؤتمرات دولية عديدة؛ لتوضيح الصورة الصحيحة لمصر وما يحدث بها، مشيدًا بجهوده في الأمم المتحدة عقب ثورة 30 يونيو.

وعرض "موسى" جزءا من كلمة أبو العينين أمام منتدى الاستثمار العالمي، والتي قال فيها "إن البلدان الأقل تطورًا تحتاج لزيادة تمويلها؛ وذلك من خلال رؤى مختلفة، وبالنسبة للدول المتقدمة، هناك رسالة أخرى وهي إعادة توزيع وزيادة نسب الاستثمارات في العالم، وتقديمها للدول الأقل تطورًا، وسيكون عائد ذلك كبيرا جدًا وضخما".

وأشار إلى أن القوانين والسياسات الحالية تختلف من دولة إلى آخرى، والسياسات الداخلية والخارجية يجب أن تكون بنفس الأداء والطريقة لتحقيق النجاح المستمر، مضيفًا: "اتمنى أن تأتوا إلى مصر وسأكون سعيدا لرؤيتكم فيها لتتمكنوا من رؤية ما حدث في 4 أعوام، وبالعزيمة والإرادة فعلنا الكثير".

وأكد أن مصر لديها خبرة في هذا الأمر ربما بعد ثورة 30 يونيو، معلقًا: "انتخبنا السيسي، وهذا يعد مثالا جيدًا لما حدث في مصر، وعند مجيء السيسي قال سأرسم نظرة جديدة لمصر من اليوم وحتى 2030، قاصدا كل القطاعات، وكان بالفعل لدية العزم والنية والمبادرات لجعل ما سيحدث في مصر لم يحدث من قبل".
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