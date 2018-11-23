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أخبار العالم

نائبة بريطانية تقدم مشروعا للاعتراف بدولة فلسطين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:45 م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن النائبة بالبرلمان البريطاني ليلى موران تقدمت بمشروع قانون للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

قالت موران، أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم البريطاني، إن الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني. وأضافت أن بلادها لم تعترف بعد رسميًا بدولة فلسطين، وهو ما يجب تغييره.

وتابعت: «أشجع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيد مشروع القانون، واعتراف لندن بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن». ولفتت موران إلى أن ذلك الاعتراف لن يحل القضية، لكنه يكون بمثابة «إعادة إشعال لشرارة الأمل التي انطفأت في قلوب الفلسطينيين».

وذكّرت البرلمانية البريطانية بدور بلادها في نشوء المشكلة من خلال «وعد بلفور»، مؤكدة في هذا السياق ضرورة تحمل المسؤولية من خلال إحياء محادثات السلام.
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