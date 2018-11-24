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اقتصاد

انخفاض طروحات السندات الدولية للبنك المركزي لـ71.3 مليار دولار خلال عام

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجع حجم طروحات البنك المركزي من السندات الدولية خلال العام المالي الماضي إلي 71.3 مليار دولار مقارنة بـ72.123 مليارا في العام المالي قبل الماضي بفارق تراجع بلغ 823 مليون دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة السندات اصادرة علي الخزانة المصرية بلغ 740.4 مليار جنيه في العامالمالي الماضي مقابل 728.991 مليارا خخلال العام المالي قبل الماضي .

ووصلت سندات الاسكان نحو 48 مليون جنيه مقارنة بـ46 مليونا خلال العام المالي قبل الماضي.
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