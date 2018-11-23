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برلمان

برلماني يطلب إلغاء مادتي إعفاء الراشي والوسيط بالاعتراف

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ضرورة ميكنة الخدمات الحكومية؛ للحد من الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدميها؛ الأمر الذي يقلل من حجم الفساد.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البرلمان بذل جهودا رامية إلى الحد من مكافحة الفساد، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية الذي نص على ميكنة الوظائف، مما يحد من المحسوبية، إضافة إلى تعديلات على قانون العقوبات، خاصة بانطباق حكم وعقوبة الرشوة على الأجنبي.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك مجموعة من الإجراءات التشريعية الأخرى التي من الواجب أخذها لمجابهة الفساد بشكل أكبر، منها إلغاء المادتين 107 و 107 مكرر، الخاصتين بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال الاعتراف، مشيرًا إلى أن هذه المادة صدرت في ظروف معينة غير التي نعيشها حاليًا، كما أن الراشي هو من يقوم أحيانًا بإغراء الموظف.

وأشار النائب إلى أن قانون مفوضية التمييز مهم جدًا هو الآخر في مواجهة الفساد، حيث أن التمييز العنصري يعتبر شكلا من أشكال الفساد.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، أمس الخميس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) تمهيدا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق 9 ديسمبر المقبل.
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