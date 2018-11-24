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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تناهض العنف ضد المرأة بمعرض تشكيلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
تنظم جمعية مصر الجديدة حزمة من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة ، تبين مدى عمق الاسى والالم الذي تكابده المرأة يوميا جراء أشكال العنف الذي تتلقاه ممن حولها ، تأتى هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.

أكد .نبيل حلمى امين عام الجمعية أن الحد من أشكال العنف بكل أشكاله يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تكاتف جهودها لتطبيق الأنظمة والقوانين على كل من يقوم بتعنيف المرأة للوصول الى مجتمع آمن وخال من أنواع العنف والتمييز كافة.

من جانبها قالت ايمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة ، ان هذه الفعاليات تشهدها مكتبة مصر الجديدة وتستهل اليوم السبت بمعرض للفن التشكيلي يضم 30 لوحة فنية لعدد من الفنانين التشكيليين تناول كل فنان قصة وجانبا من جوانب العنف الذي تتعرض له المرأة مثل ضغوط الحياة المختلفة التي تتعرض لها المرأة، والانتهاكات التي تتعلق بحقوقها، ومعاناتها النفسية والاجتماعية، ونظرتها للحياة من حولها يشرف عليه ويشارك فيه الفنان التشكيلى أحمد بيرو.

واشارت مهدى ان المكتبة سوف تشهد ايضا فى السادسة من مساء بعد غد الاثنين، ندوة ومناقشة حرة بمشاركة الكاتبة رباب كمال ، تتناول فيها قضايا العنف ضد المرأة فى العالم والناجم عن الممارسات التمييزية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
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