شاهد.. صلاة الجنازة على جثمان الصيدلي المصري بمسجد أبو المكارم

أدى المصلون بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم، صلاة الجنازة على جثمان الصيدلي المصري الدكتور أحمد طه حسن محمود المناخلي، الذي وافته المنية بمدينة الجازان السعودية إثر حادث قتل أليم، وذلك بعد إسدال الستار على قضيته وانهاء الإجراءات الخاصة به.



حضر صلاة الجنازة الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر، وعدد من الصيادلة وأسرة الشهيد الصيدلي، وأصدقائه.



ووصل جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، إلى مطار القاهرة على متن طائرة الخطوط السعودية رقم 303 القادمة من مدينة جدة، وكان في استقبال الجثمان الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة وعدد من الصيادلة وعدد كبير من أفراد أسرته.



كانت القنصلية المصرية العامة بجدة، أكدت أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذوي الفقيد، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.



ونشرت جريدة "عكاظ" السعودية، "فيديو" من كاميرات المراقبة لعملية قتل وطعن الصيدلي المصرى، الذي تلقى 7 طعنات غادرة بالسكين سدد المتهم منها 5 فى منطقتى الصدر والبطن.



وسهلت الكاميرات التعرف على القاتل والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أشارت وفقا لشهود عيان، إلى أن المتهم يعانى من اعتلالات نفسية.