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محافظات

محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:11 م
محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع
احمد علي
تفقد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والجهاز التنفيذي للإقليم، جميع أنفاق المحافظة "العجيزي – الخادم – القرشي – ميت حبيش – كوبري الميتين بحي أول وثان طنطا - نفقي الدلجمون والجزيرة بكفر الزيات"، في ظل موجة هطول الأمطار الغزيرة.

واطمأن المحافظ على السيولة المرورية والطرق الرئيسية والأنفاق وصلاحية غواطس الرفع للمياه "غاطس نفقي الجزيرة والدلجمون".

واستقرت الأوضاع بالمحافظة إثر انتقال جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن إلى أماكن تجمع المياه، منذ الأمس، مع بداية سقوط الأمطار، والإستعانة بعربات كسح وشفط المياه التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، في ظل استمرار هطولها.

ووجه المحافظ، الإدارة العامة للمرور، بسرعة انتشار عناصرها؛ لضمان عدم تأثر حركة المركبات بالأحوال الجوية.

كما تفقد المحافظ، غرفة العمليات المركزية، حيث اطمأن على تفعيل سيناريوهات التعامل مع الأمطار، ووجه شركة الكهرباء بالتعامل الفوري والسريع مع أي أعطال تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد "السعيد" على إستمرار رفع درجة الإستعداد وتفعيل خطط الطوارئ والانعقاد الدائم لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظة بصفة مستمرة؛ لحين تحسن الطقس.
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع.. صور وفيديو
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