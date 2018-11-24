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برلمان

نائبة: البرلمان له أكثر من بصمة في ملف مكافحة الفساد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن البرلمان له أكثر من بصمة فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنه أصدر عدد من التشريعات لمواجهة الفساد على رأسها القانون الخاص بالرقابة الإدارية، والذي ساهم في كشف كثير من المشبوهين.

وأضافت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأننا لازلنا في حاجة إلى مزيد من التدخلات التشريعية، لإحكام السيطرة بشكل أكبر على الفساد، منها إدخال قوانين للحد من التلاعب في السلع التموينية، والوظائف التي تتم عن طريق المحاباة، والتمسك بالمعايير اللازمة للدخول لأي منظومة.

كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، أمس الخميس، مع رئيس هيئة الرقابة الادارية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) تمهيدا لإطلاقها، خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بديسمبر المقبل.
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