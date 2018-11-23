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محافظات

جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:08 م
جهود لإزالة تجمعات
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
ايمن محمود
تبذل مجالس المدن بمرسى مطروح، جهودا كبيرة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية.

وأشرف رئيس مدينة الحمام بمطروح علي سحب تجمعات المياه بعدة مناطق بعد ان شهدت المدينة سقوط أمطار غزيرة منذ صباح اليوم، وخاصة في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي بها .

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حالة الاستعداد القصوى تحسبا لقدوم سيول إلى مدن المحافظة.
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مرسى مطروح
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