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أبو شقة يكشف تفاصيل التحقيق مع 17 عضوا مدانين بحكم قضائي قبل فصلهم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك اجتماعا للهيئة العليا، ورؤساء لجان المحافظات، واتحاد المرأة الوفدية والشباب الوفدي؛ لمناقشة بعض المشاكل الخاصة بالوفد؛ لكونه حزبا ديمقراطيا لا يأخذ أحد مسئوليه أو أعضاؤه قرارا منفردا.

مضيفا أن هناك أحد الأعضاء نوه إلي أن هناك إنذارا من أحد المحامين لرئيس الحزب والسكرتير العام، حيث أنه حصل علي حكم نهائي بالحبس 6 سنوات لـ17 عضوا خلال فترة رئيس الحزب السابق.

وأضاف أبو شقة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن صورة الحكم التي بعثها المحامي، تؤكد تورط هؤلاء الأعضاء؛ مما يوجب على الحزب فصلهم ووقف عملهم السياسي؛ بناء على مطالبة جماعية من أعضاء الحزب، لكنه آثر أن يكون هناك تحقيق كامل؛ للتأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل لجنة من 5 أعضاء من الهيئة العليا؛ للتحقيق معهم قبل اتخاذ القرار.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن بعض أعضاء الحزب وجهوا له اللوم؛ لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة مع المتهمين، رغم علمه منذ فترة طويلة، نظرا لان الوفد كان في فترة إعداد لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
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