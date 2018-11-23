أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور

احتفل نجم فريق مسرح مصر، الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ «توتا»، بعقيقة مولودته الأولى «ليلى»، التي رزق بها من زوجته آية، مؤخرًا.



شهد حفل العقيقة، حضور عدد من أصدقاء وأهل محمد عبد الرحمن، ونجوم الفن، منهم الفنان أحمد السعدني، والفنانة مها أحمد والفنان محمد علي رزق وزوجته، وآخرون.



وكان محمد عبد الرحمن «توتا» استقبل مولودته الأولى «ليلى» منتصف سبتمبر الماضي، وعلق على ولادتها آنذاك قائلًا: «الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم أنبتها نباتًا حسنا الحمد لله ليلي محمد عبد الرحمن اللهم اجعلها ذريه صالحه يارب».



وكان محمد عبد الرحمن (توتا)، احتفل بزفافه على زوجته (آية) في ديسمبر من عام 2017 الماضي، في حفل أحياه المطرب عمرو دياب، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

