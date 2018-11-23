ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفل نجم فريق مسرح مصر، الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ «توتا»، بعقيقة مولودته الأولى «ليلى»، التي رزق بها من زوجته آية، مؤخرًا.

شهد حفل العقيقة، حضور عدد من أصدقاء وأهل محمد عبد الرحمن، ونجوم الفن، منهم الفنان أحمد السعدني، والفنانة مها أحمد والفنان محمد علي رزق وزوجته، وآخرون.

وكان محمد عبد الرحمن «توتا» استقبل مولودته الأولى «ليلى» منتصف سبتمبر الماضي، وعلق على ولادتها آنذاك قائلًا: «الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم أنبتها نباتًا حسنا الحمد لله ليلي محمد عبد الرحمن اللهم اجعلها ذريه صالحه يارب».

وكان محمد عبد الرحمن (توتا)، احتفل بزفافه على زوجته (آية) في ديسمبر من عام 2017 الماضي، في حفل أحياه المطرب عمرو دياب، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.
أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور
أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور
أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور
أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور
أنا بابا يلا.. شعار محمد عبد الرحمن في احتفاله بعقيقة ابنته ليلى.. صور
loading...

ترشيحاتنا

جولة الرئيس السيسي لمشروعات أنفاق قناة السويس ومسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية..فيديو

وصلة مزاح بين محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول.. فيديو

إصابة 5 في انقلاب سيارتين بسبب موجة الطقس السيئ في السويس

التعليم: جدول امتحانات أولى ثانوي المتداول عبر فيسبوك مزور

أول رد فعل.. رسالة مؤثرة من كارتيرون لجماهير الأهلي بعد رحيله

كثافات مرورية بالدائري بسبب مياه الأمطار

من يقترب مصيره الموت..كشف غموض قبيلة مرعبة على جزيرة منعزلة..صور

لحظة تفجير مدخنة عملاقة بـ 278 عبوة ناسفة.. فيديو

الرئيس يحرص علي المتابعة علي ارض الواقع ..السيسي لا يعرف الراحة .. يواصل جولاته التفقدية في أيام العطلات.. يتابع اعمال مشروع انفاق قناة السويس ..والمراحل الانشائية بالعاصمة الادارية الجديدة

كارتيرون ثانى مدرب أجنبى يهرب من مواجهة الزمالك فى القمة

ضربة قوية من الإسماعيلي لعصام الحضري.. تعرف على التفاصيل

تعرف على أسباب إجبار قطر على تقاسم استضافة مونديال 2022.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

فيديو

حملات أمنية مكثفة على مروجي المخدرات بمحيط المدارس والجامعات.. فيديو
حملات أمنية على تجار الكيف بمختلف المحافظات.. فيديو
دراسة طبية تحذر: الكافيين يهدد صحة الجنين.. فيديو
سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة مصانع دمياط الجديدة.. فيديو
توفيق عكاشة: الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟